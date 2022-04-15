Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABDye Sert Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye’yi hedef alan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu’na sert tepki gösterdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında ''Ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz'' denildi. Raporda 15 Temmuz'un faili FETÖ’nün yalanlarının geniş yer aldığı ve PKK’nın terör örgütü olduğunun göz ardı edildiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nda 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbesi için ''Sözde FETÖ darbesi'' denildi. Terörist tutuklular için ''siyasi tutuklu'' ifadesi kullanıldı. Rapora tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ''Ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada Türkiye’nin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere teröre karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilemediği belirtildi.

Bakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’nün yalanlarının ABD’nin raporunda geniş yer bulduğunu kaydetti. ''Ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD’nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.'' denildi.

Bakanlık, raporda ABD’nin PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı ettiğine de dikkat çekti. Açıklamada ''Terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir'' ifadeleri kullanıldı. ABD, başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet edildi.

Açıklamada Türkiye’nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesinin tam olduğu da vurgulandı. 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazıları olduğuna yer verildi.