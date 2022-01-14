Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 9'uncu kez kapılarını açtı

Haber-Kamera: Güçlü Çezik

Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen "Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" 9'uncu kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarda ağırlıklı olarak tarım aletleri, makina ve ekipmanları sergileniyor. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçinin alım gücündeki düşüşe vurgu yaptı.

Kendirlioğlu, zirai ekipman alımlarında desteklerin artırılmasını istedi.

Fuara katılan firmaların çoğunluğunu Aydınlı firmalar oluşturuyor. Fuar 4 gün boyunca açık kalacak.

Protokol üyeleriyle birlikte masaları gezen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, fuarın önemini vurguladı.