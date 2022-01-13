Vatan Partisi'nden Davutoğlu'na yanıt

VATAN PARTİSİ BASIN BÜROSU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı, Haber Global kanalında katıldığı programda HDP’li vekil Semra Güzel’in PKK’lı terörist ile fotoğrafının ortaya çıkması ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek’e yönelik, “Eğer geçmişte çekilen bir resim dolayısıyla milletvekili hakkında böyle bir süreç başlatıldıysa yarın Cumhuriyet savcılarının, Doğu Perinçek’in Apo’ya çiçek verdiği resimle ilgili de aynı soruşturmayı başlatılmaları lazım. Tutarlılık bunu gerektirir.” ifadelerini kullanmıştır.

1-Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 2000’e Doğru Genel Yayın Yönetmeni kimliği ile gittiği görüşmede, Abdullah Öcalan’a silahları bırakma, ABD planlarına alet olmama ve teslim olma çağrısı yaptığını, ilgili kitabında, yazılarında, yayın organlarında, kamuoyuna açık görüşmelerde, televizyon programlarında çok kez belirtmiştir. (Ek-1)

2- Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeler sonrasında açılan 3 ayrı davadan yargılanmış ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından aklanmıştır. (Ek-2)

3- Bahsi geçen görüşmelerde dönemin önde gelen gazetecileri de görüşmeler yapmış ve hatta Turgut Özal’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde, gazeteciler aracılığıyla Öcalan ile birlikte basın toplantıları düzenlendiği basında yer almıştır.

4-Vatan Partisi’nin tarihi aynı zamanda PKK ile mücadele tarihidir. Bu mücadelede Vatan Partisi, PKK’ya karşı ilk şehitleri veren partidir. ABD’nin stratejik planlarına bağlanan ve yönetilen partilerden bu tür seslerin yükselmesi olağandır. Sayın Davutoğlu, görevden alındıktan sonra, ABD’nin yayın organlarında, “Ankara’daki adamımızı kaybettik” diye yayın yaptığı kişidir. HDP/PKK ile ittifakları açık olan, FETÖ ve PKK’yı hapislerden çıkarma hedefine bağlanan Sayın Davutoğlu, Türkiye’de ABD Emperyalizmine ve onun terör örgütlerine karşı en önde ve en kararlı şekilde mücadele eden Doğu Perinçek’i hedef almaktadır.

Türkiye, içine girdiği zorlu süreçten, Üretim Devrimiyle ve Vatan Partisi’nin de merkezinde bulunduğu bir Üreticilerin Milli Hükümetiyle çıkacaktır. Vatan Partisi, ABD’nin ve içerdeki Biden tayfasının kaos planlarıyla savaşarak iktidar olacaktır.

Saygılarımızla.

Vatan Partisi resmi sitesinde yer alan açıklama metni : https://vatanpartisi. org.tr/genel-merkez/soru- yanit/dogu-perincek-abdullah- ocalan-la-neden-gorustu-10876

(Ek-1)

(Ek-1)

(Ek-2)