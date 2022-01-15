Vatan Partisi sanayi üreticisiyle buluşacak

Haber: Seda Akyüz - Kamera: Tansev Kara



Yurdun dört bir yanında çiftçilerle Üretim Devrimi Kurultayları yapan Vatan Partisi bu kurultaylara bir yenisini daha ekleyecek. Vatan Partisi 22 Ocak’ta Ostim İvedik’te Üretim Devrimi Kurultayı yapacak.



Vatan Partisi, girdi maliyetlerine, kredi faizlerine, banka borçlarına çözüm arayan çiftçinin sesi oldu. Gidilmedik nokta, çalışmadık kapı bırakılmadı. Üretim devrimi kurultaylarında çiftçilerle bir araya gelen Vatan Partisi, sorunları dinledi çözüm programını sundu.



Vatan Partisi şimdi de yeni bir Üretim Devrimi kurultayı hazırlığında. Bu kez adres Ankara Ostim-İvedik olacak. On binlerce işletmenin olduğu Ostim-İvedik’teki sanayicilerle temas kurulacak. Üretim Devrimi kurultayına Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek katılacak.



Vatan Partililer, bildiri dağıtarak yurttaşları kurultaya davet ediyor. Kurultay çalışmalarını Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Aydın Karataş anlattı.



Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz de Türkiye’nin üreticisini, sanayicisini buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



Sanayi üreticisi Mehmet Çamsarı da sanayi üretiminde yaşanan sorunları anlattı, Vatan Partisi kurultayının örnek teşkil ettiğini söyledi.