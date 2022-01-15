Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: ''HDP PKK’nın organı gibi''

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya’da Sabah Gazetesi’ne konuştu. Başsavcı, HDP’nin 'PKK'nın organı gibi' olduğunu söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyon Savcılığı’nın 300’üncü yıldönümü dolayısıyla Moskova’ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kutlama öncesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in de aralarında olduğu heyet başkanlarını kabul etti.

Rusya Savcılığının kutlamalarında gazeteci Mevlüt Hagül’ün sorularını yanıtlayan Başsavcı Şahin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in terör kamplarında çekilen fotoğrafları ile ilgili ek iddianameye gerek duymadıklarını açıkladı:

- Biz iddianameye ek yapmayı düşünmüyoruz. İddianamemiz yeteri kadar ayrıntılı, hepsi hakkında yeterli delil var. Bahsedilen milletvekili Semra Güzel de bu siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi’ndeki HDP kapatma davası iddianamesini hazırlayan başsavcısı, HDP’nin PKK gibi olduğunu vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “Bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'un resmi davetlisi olarak gittiği Moskova’da önemli bir anlaşmaya imza attı. Ziyaretin son gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.