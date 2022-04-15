YSK'da seçim kanunu mesaisi başladı

Yeni Seçim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun da mesaisi başladı.

Seçim kurulu başkan ve üyelikleri için çekilecek kuralarda uygulanacak ilkelerin hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre işlemler Temmuz ayına kadar tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nda mesai başladı. Yeni Seçim Kanunu’nun hazırlıklarının yapıldığı öğrenildi.

Yeni Seçim Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından il, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından kura ile belirlenecek. Edinilen bilgiye göre YSK, bir kura taslağı hazırlıyor. Taslak ile seçim kurullarında görev yapacak hâkimlerin belirleneceği kuranın usul ve esasları çizilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre kura çekimi işlemleri illerdeki birinci derece adalet komisyonları aracılığıyla yürütülecek.

YSK’nın ilke kararı taslağında 6 Temmuz 2022’ye kadar tüm işlemlerin tamamlanacağı kaydedildi. İl seçim kurulu asil ve yedek üyeliği, illerde 400 civarında hakim arasından belirlenecek. İlçelerde ise yine kura yöntemi ile bine yakın hâkim, ilçe seçim kurulu başkan ve üyeliği için görevlendirilecek.

Bir il veya ilçede kuraya katılacak hâkim sayısı, seçim kurullarında görev alacaklardan azsa, eksikler kıdem sırasına göre diğer hâkimler arasından seçilecek. Kurada eşler aynı kurulda çıkarsa, o kişiler için kura işlemi yenilenecek.

Kura çekimini siyasi partilerin il-ilçe seçim kurulu temsilcileri de takip edebilecek. Ak Parti kaynakları temsilcilerin bulunacak olmasının kura çekimi ile ilgili tartışmaları da bitireceğini değerlendirdi. Kaynaklar, “Herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde kura çekimi işlemleri yapılacak" ifadelerini kullandı.