Anadolu lezzetleri New York'ta

Anadolu'nun her köşesinden ürünler New York'ta düzenlenen Gastro Show'da tanıtıldı. Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.



Dünya çapında markalaşma hedefiyle yola çıkan Gastro Show'un Amerika yolculuğunun ilk ayağı, New York'ta Türkevi'nde yapıldı.





Türkiye'den getirilen 300 kilogram yiyecek ve içecek, Dr. Ender Saraç'ın besin değerleri ve vücuda yararlarını anlattığı sunumuyla katılımcılara tanıtıldı.



Gastro Show'a katılan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu sofrasının büyük bir hazine olduğunu belirtti. Şahin, yaptığı konuşmada şunları ifade etti:



- Kim bunun değerini bilir, hakkını verir ve geleceğe taşırsa dünyanın sözünü o söyler.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise şunlaı söyledi:



- Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin sadece kebap ve dönerden ibaret olmadığını, sağlıklı Türk mutfağının dünyada markalaşma sürecinde bir numarada olması gerektiğini farklı ülkelerde yapacağımız etkinliklerle karşılamak istiyoruz.



İstanbul ve Dubai'nin ardından üçüncüsü New York'ta düzenlenen Gastro Show'un sponsorluğunu Ticaret Bakanlığı ve Türk Hava Yolları üstlendi.