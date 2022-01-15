Gece gündüz, uzak yakın demeden yurdun en ücra köşelerinde aşılama çalışmaları mobil aşılama hizmetiyle devam ediyor.



Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların Kovid-19 aşılarını yapıyor.



Sağlık ekipleri, Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'ne aşı hizmetini götürdü. 93 yaşındaki Ahmet Karakoç da aşı olanlardan yalnızca biri.



Mesudiye Toplum Sağlık Merkezinde görevli Dr. Sevim Şentürk, ekibiyle birlikte aşılama çalışmalarının süreceğini belirtti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan, Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere Kovid-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaşarak aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkür etti.



Sağlık çalışanları karın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kaldı.