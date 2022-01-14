Türkiye'den Sudan'a Kovid-19 aşısı desteği

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Üyesi Tümgeneral İbrahim Cabir ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya geldi.



Yapılan görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.



İrfan Neziroğlu görüşmede, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hakkında da Cabir'i bilgilendirdi.



Neziroğlu, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin Afrika kıtasına 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını açıkladığını, Sudan’a da 1 milyon doz aşı göndermeyi planladıklarını söyledi.



Cabir ise Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında olduğunu, bunu çok takdir ettiklerini, Türkiye’nin özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek aşı hibesinden dolayı teşekkür etti.