Türkiye'nin 14 Ocak Kovid-19 bilançosu: 167 vefat, 67 bin 857 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti. 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 67 bin 857.

SAĞLIK 14.01.2022, 20:04 14.01.2022, 21:39
Türkiye'nin 14 Ocak Kovid-19 bilançosu: 167 vefat, 67 bin 857 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti. 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 67 bin 857.

Türkiye Günlük Koronavirüs verileri, ''covid19.saglik.gov.tr'' adresinden paylaşıldı:

• 167 kişi hayatını kaybetti.
• Son 24 saatte 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi.
• 56 bin 256 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlandı.

#14 ocak #vaka #bilanço #koronavirüs #türkiye #sağlık
Yorumlar (0)
banner1278
banner1277
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P