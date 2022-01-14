Türkiye'nin 14 Ocak Kovid-19 bilançosu: 167 vefat, 67 bin 857 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti. 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 67 bin 857.
SAĞLIK 14.01.2022, 20:04 14.01.2022, 21:39
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti. 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 67 bin 857.
Türkiye Günlük Koronavirüs verileri, ''covid19.saglik.gov.tr'' adresinden paylaşıldı:
• 167 kişi hayatını kaybetti.
• Son 24 saatte 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi.
• 56 bin 256 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlandı.
1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P