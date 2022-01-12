12 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.



Soruşturmay ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, HTS analiz çalışmaları sonucu üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla birçok kez iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan ve örgütsel kodlamalarıyla örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.



Haklarında gözaltı kararı verilenlerin tamamının kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülen eski 1. sınıf emniyet müdürü olduğu belirtilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi.