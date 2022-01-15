Balkonundaki türbin ve panelle evinin elektriğini üretiyor

Kendi imkânlarıyla evinin balkonuna rüzgâr türbini ve güneş paneli kurdu. Evinin elektriğini kendi üretiyor.



53 yaşındaki Sinan Kaçhan, Bayburt’ta yaşıyor. Elektrik üretim sistemlerine merakı dolayısıyla evinde elektriği üretebilmek için araştırma yaptı. Kendine has yöntemleri uygulayarak yaptığı sistemi test etti. Ardından da evinin balonuna yerleştirdi.



8 kanatlı, zıt yönlü dönebilen ve içerisinde rüzgâr tutucuların da bulunduğu enerji sistemi ile güneş panelini kullanarak elektrik üretmeyi başardı. Günlük ev ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıyor.



Kaçhan, seyyar olarak da kullanılabilen aletle ilgili patent başvurusu yaptı.