Dev kayalar 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı: İşte o anlar

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi mahallesinde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışın oluşturduğu heyelanda dağdan kopan dev kaya parçaları 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı.

YURT 14.01.2022, 14:55 14.01.2022, 15:22
Dev kayalar 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı: İşte o anlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Mahmutseydi mahallesinde dağdan kopan dev kaya parçaları 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı. Binanın yıkılmasının ardından yol ulaşıma kapandı.

Binanın yıkılma anını güvenlik kameraları kaydetti. Heyelanda can kaybının olmadığı ve yıkılan binanın tadilatta olduğu belirlendi.

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