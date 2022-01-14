Dev kayalar 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı: İşte o anlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.



Mahmutseydi mahallesinde dağdan kopan dev kaya parçaları 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı. Binanın yıkılmasının ardından yol ulaşıma kapandı.



Binanın yıkılma anını güvenlik kameraları kaydetti. Heyelanda can kaybının olmadığı ve yıkılan binanın tadilatta olduğu belirlendi.