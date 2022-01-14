Dev kayalar 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı: İşte o anlar
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi mahallesinde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışın oluşturduğu heyelanda dağdan kopan dev kaya parçaları 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı.
YURT 14.01.2022, 14:55 14.01.2022, 15:22
Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Mahmutseydi mahallesinde dağdan kopan dev kaya parçaları 3 katlı binayı saniyeler içinde yıktı. Binanın yıkılmasının ardından yol ulaşıma kapandı.
Binanın yıkılma anını güvenlik kameraları kaydetti. Heyelanda can kaybının olmadığı ve yıkılan binanın tadilatta olduğu belirlendi.
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