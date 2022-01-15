Diyarbakır’da hamsi şöleni düzenlendi, ortaya renkli görüntüler çıktı.



"Halay da Bizim Horon da Bizim" temasıyla yapılan şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Sur İlçe Belediyesi ile Trabzon'un Of İlçe Belediyesi iş birliğiyle yapılan şölende 2 ton hamsi ikram edildi.



Vatandaşlar ekmek arası hamsi yemek için saatlerce uzun kuyruklarda sıra bekledi.



Şölen Diyarbakır ve Trabzon yöresine ait özel folklor gösterileriyle şenlendi.



Şölene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.



Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da bu etkinliklerin muhabbeti, sevgiyi artıracağını söyledi.