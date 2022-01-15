Diyarbakır'daki aileler AYM'ye seslendi: ''Deliller ortada, AYM bir an önce HDP'yi kapatsın''

Haber: Ekrem Demir

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK ile birlikte dağda çekilmiş fotoğraflarına tepki gösterdi.



Aileler, Anayasa Mahkemesi'ne seslendi, "Deliller ortada neyi bekliyorsunuz, HDP bir an önce kapatılsın" dedi.