Diyarbakır'daki aileler AYM'ye seslendi: ''Deliller ortada, AYM bir an önce HDP'yi kapatsın''
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK ile birlikte dağda çekilmiş fotoğraflarına tepki gösterdi.
YURT 15.01.2022, 18:31 15.01.2022, 18:58
Haber: Ekrem Demir
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK ile birlikte dağda çekilmiş fotoğraflarına tepki gösterdi.
Aileler, Anayasa Mahkemesi'ne seslendi, "Deliller ortada neyi bekliyorsunuz, HDP bir an önce kapatılsın" dedi.
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