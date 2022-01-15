Göbeklitepe 2021'de 567 bin 453 ziyaretçiyi ağırladı

Turizme kazandırıldığı 2018’den bu yana binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’ye, 2021 yılında da yoğun ilgi vardı. Öyle ki bu ilgi rakamlara da yansıdı.



2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi akını yaşandı. 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Salgının da etkisiyle 2020'de ören yerinin ziyaretçi sayısı 197 bin 912 olarak kayıtlara geçti.



2021'in ilk 5 ayında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalıydı. Buna rağmen yılı rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2021 yılını değerlendirdi.



Aslan, "Taş Tepeler" tanıtım toplantısının ardından yurt içinden ve yurt dışından daha çok kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini ve bunun artmasını beklediklerini söyledi.