Görme engelli gazeteci 16 yıldır engellilerin sesi oluyor

Engeli ona engel olamadı, ömrünü adadığı mesleğinde görme engellilerin üretkenliğini gün yüzüne çıkardı.



Braille Alfabesi ile basılan Görülmeyen Gazete Yazı İşleri Müdürü doğuştan görme engelli gazeteci Fatih Mehmet Moray, ömrünü adadığı mesleğinde haberleriyle engellilerin sesi oluyor.



Fatih Mehmet Moray İstinye İstanbul Körler Okulunun ilk öğrencisi. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne girdi. Çeşitli radyolarda haftalık programlar yaptı, 16 yıldan beri de aktif gazeteciliğini sürdürüyor.



Moray, görme engeline rağmen bu meslekte başarılı olabileceğini herkese kanıtladığını ifade etti.