İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mali kriz: Metro işçileri geriye dönük maaş farklarını 9 aydır alamıyor

Haber:Özgür Doğu Saymaz



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "hiçbir işçinin alacağı yok" dedi ancak Metro ve Tramvay işçilerinin durumu başkanının anlattığından çok farklı. Demiryol-İş Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işletmesi Metro A.Ş arasında 84 gün önce toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ancak bazı haklar yerine gietirilmedi.



Ödenmeyen önemli iki kalem var bunlardan biri maaş farkları. İşçiler toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük 9 aylık maaş farkını hala alamadı.



Diğer kalem ise sosyal haklar. Belediye bütçesinden bu kaleme dair de hiç ödeme yapılmadı. Sözleşmeden doğan promosyon hakkı da 70 gün sonra işçilerin hesabına yatırıldı.



Tunç Soyer’in emekçilere belediye iştiraki olan “Halkın Bakkalı”ndan aylık 200 TL gıda yardımı sözü var. Emekçiler ocak ayında geriye dönük 10 aylık gıda yardımını almayı bekliyordu, fakat işçilerin hesabına 2000 TL yerine 200 TL yatırıldı.



Metro ve Tramvay çalışanı 627 emekçi toplu iş sözleşmesinden doğan kişi başına 12 bin ile 16 bin liralık alacağı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Metro A.Ş. yönetimi ise sessiz.



Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre belediyede çalışan işçiler ve memurlar geçmiş dönemini arar oldu. Memurlar da maktu mesai ücretlerinde gecikmeler yaşanıyor.



Eylül ayında belediye memurunun hak ettiği maktu mesai ücreti Aziz Kocaoğlu döneminde Ekim ayının 23 ile 26’sı arasında hesaba yatıyorken Tunç Soyer döneminde Kasım ayının 15’ine kadar ödemenin uzadığı biliniyor.









