Kayak tutkunlarının Bingöl'deki adresi: Hesarek Kayak Merkezi 20 bin kişiyi ağırladı

Kış turizminin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki gözde adresi Hesarek Kayak Merkezi, 15 günde 20 bin kişiyi ağırladı.



Merkez Bingöl’de yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 7 yıl önce devlet yatırımı olarak inşa edildi. Bölgenin gözde tesislerden biri olma özelliği taşıyor.



İl merkezine 37, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı. Misafirlerini ağırlamaya başlayan merkeze ilgi yüksek.



Merkezi, farklı uzunluklardaki 3 pistiyle her yıl daha fazla sayıda kayaksever tercih ediyor.



Jandarma Arama Kurtarma timlerinin de görev yaptığı merkezde ziyaretçiler güvenle zaman geçiriyor.