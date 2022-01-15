Kendisini köpek dostlarına adadı

Kırklareli'nde yaşayan Bülent Türker yaklaşık 10 yıl önce geldiği Türkiye'de görme yetisini kaybeden bir köpeği tedavi ettirdi. İyileşen köpek kendisini bırakmayınca hayvanlara olan sevgisi daha da arttı. Bülent Türker şimdi kendisini sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara adadı.



Sabah uyanıyor, önce köpek dostlarını besliyor. Onların karnı doymadan kendisi de yemek yemiyor. Bülent Türker 2011 yılından beri sokaktaki köpeklere yardım ediyor.



Ormanlardaki sokak köpeklerini beslemek için aracıyla sık sık uzun yol kat ediyor. Türker, onları kaynattığı kemik suyu, konserve ve kuru mamayla besliyor.



Sokakta yaşayan hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlara masallar da anlatıyor. Böylelikle ortaya içleri ısıtan görüntüler çıkıyor. Türker'in vatandaşlara da çağrısı var.