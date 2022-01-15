Kırklareli'nde dere taştı: Çok sayıda bina hasar gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak ve fırtına çok sayıda binaya zarar verdi. Taşkında ağır hasar gören 2 binanın yıkım çalışmasına başlandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, derenin taştığı bölgeye 300 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar ördü.



Kentte etkili olan fırtına da hasara yol açtı. 130 hasar tespit başvurusu yapıldı.





Vali Osman Bilgin, fırtınadan etkilenen yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Vali Bilgin, hasar tespit başvurularının titizlikle incelendiğini belirtti.



Kırklareli'nde 11 Ocak'ta hızı zaman zaman saatte 106 kilometreye çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı.