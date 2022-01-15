Kopya düzeneği şaşkına çevirdi: Düğme kamera ve ''böcek'' bulundu
Sakarya’da ehliyet sınavına girecek olan 3 kişide yakalanan kopya düzeneği polisi bile şaşırttı. Şüphelilerin üst aramasında, kamera, mikrofon ve kablosuz bağlantı cihazları bulundu. Şüphelilerin kulağındaki dinleme cihazları, hastanede çıkartıldı.
YURT 15.01.2022, 18:06
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların kurduğu görüntülü ve sesli düzenek, polisi bile şaşkına çevirdi.
Yapılan üst aramasında, 3’er adet kulak içi kulaklık, kablosuz bağlantı cihazı ve mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera ve 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera bulundu.
Şüphelilerin kulaklarındaki “böcek” olarak adlandırılan dinleme cihazı, hastanede cımbız yardımıyla çıkartıldı.
Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
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