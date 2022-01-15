Kopya düzeneği şaşkına çevirdi: Düğme kamera ve ''böcek'' bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların kurduğu görüntülü ve sesli düzenek, polisi bile şaşkına çevirdi.



Yapılan üst aramasında, 3’er adet kulak içi kulaklık, kablosuz bağlantı cihazı ve mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera ve 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera bulundu.



Şüphelilerin kulaklarındaki “böcek” olarak adlandırılan dinleme cihazı, hastanede cımbız yardımıyla çıkartıldı.



Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.