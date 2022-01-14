Pazar torbası 200 liraya zor doluyor

Haber-Kamera: Ekrem Demir



Market, manav, pazar... Bütçeye uygun nokta kalmadı. Vatandaş kıt kanaat geçim savaşı veriyor.



Vatandaş eskiyi arar oldu. Pazar torbası dolmuyor.



Pahalılık karşısında kimi de pazara 2 haftada bir çıkarak tasarruf yapmaya çalışıyor.



Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Dicle Kent semt pazarında vatandaş geçimin giderek zorlaştığını söylüyor.



Ay sonu ele geçen maaş ancak fatura, kira ve temel gıdalara yetiyor. Temel ihtiyaçların bir çoğu da karşılanamıyor.



Eskiden 70-100 liraya dolan pazar torbası için şimdi 200 lira ve üzeri gerekiyor.



Pazara giden esnaf da vatandaş gibi pahalılıktan yakınıyor.



Onlar da eskisi gibi satış yapamıyor.