Sanayi Mektebi Müzesi'ne 6 ayda 25 bin ziyaretçi

2. Abdülhamid döneminde 1902 yılında çocukların hayata kazandırılması için inşa edilen "Hamidiye Sanayi Mektebi" şimdi müzeye çevrildi.



Mektep, 59 yıl bu amaca hizmet ettikten sonra 1961 yılında cezaevine dönüştürüldü ve 58 yıl da bu şekilde kullanıldı.



Sivas Valiliği tarafından 2019 yılında özgün mimarisine uygun şekilde restore edildi. 2021 yılı temmuz ayında "Sanayi Mektebi Müzesi" olarak hizmete açıldı.



Müzeyi, 6 ayda 25 bini aşkın kişi ziyaret etti.



Sivas Kültür Müzeler Müdürü uzman sanat tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, müze hakkında bilgiler verdi.