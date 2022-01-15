Soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 2 derece ölçüldü.



Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bazı ulaşım noktaları kapandı. Açılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.



Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Ağrı'da dondurucu soğuklar tırların yakıt depolarını dondurdu. Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.



Belediye ekipleri, cadde ile sokaklarda biriken kar ve buzları kamyonlarla şehrin dışına çıkarıyor.



Sürücüler, yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.



Muş'ta etkili olan kar yağışı ise ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye çıktı.



Bolu'da kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.



Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.