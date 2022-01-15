Vatan Partisi Aydın'da Üretim Devrimi Kurultayı düzenledi
Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultayları tüm hızıyla devam ediyor. Adresi Aydın'ın Germencik ilçesindeki Naipli Mahallesi oldu. Kurultayın ardından partililer kahvehaneleri ziyaret etti. Üye olan vatandaşlara rozet takıldı.
YURT 15.01.2022, 18:35 15.01.2022, 19:51
Haber-Kamera: Güçlü Çezik
Vatan Partisi Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Naipli mahallesinde üretim devrimi kurultayı düzenledi. Kurultayda üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı, üretim devrimi vurgusu yaptı.
Kurultayın ardından partililer kahvehaneleri ziyaret etti. Vatandaşların dertlerini dinledi.
Vatan Partisi'nin çözümlerini anlatan partililer, üreticileri Vatan Partisi'ne üye olmaya davet etti.
Üye olan vatandaşlara rozet takıldı.
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